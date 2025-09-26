Homem que iria trocar motocicleta furtada por drogas em Brusque é detido durante abordagem

Um homem que planejava trocar uma motocicleta furtada por drogas em Brusque foi detido na quinta-feira, 25. A ocorrência aconteceu durante uma abordagem da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), que acionou a Polícia Militar.

A moto, uma Yamaha azul com registro de furto, foi apreendida. Ao ser questionado pelas autoridades, o homem afirmou que havia pegado o veículo de um amigo e que estava a caminho da rua Azambuja para trocá-lo por drogas. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

