Homem que mandou matar homem-aranha de Carreta da Alegria é condenado no Oeste catarinense

Na segunda-feira, 11, o homem, de 19 anos, que mandou matar um participante da Carreta da Alegria em Xaxim, no Oeste catarinense, foi condenado a 13 anos de reclusão em regime inicial fechado. A vítima, identificada como Bruno Viana, de 26 anos, trabalhava como Homem-Aranha e foi assassinada com três tiros no abdômen.

O crime aconteceu no dia 10 de novembro de 2022. De acordo com a denúncia, no dia do crime, por volta das 23h20, o réu, acompanhado de um adolescente, teria ido até a Carreta da Alegria, onde a vítima trabalhava e residia. O veículo estava estacionado no Centro do município.

Ao chegar ao local, os dois teriam perguntado onde estava o Homem-Aranha e ido até o espaço destinado para repouso. Na sequência, ao encontrarem a vítima, o adolescente efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo. Bruno, que foi atingido no abdômen, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Conforme apurado, o crime teria sido praticado pelo suposto envolvimento da vítima com a ex-namorada do réu.

O réu foi sentenciado a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de um homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e por corrupção de menores.

Em fevereiro de 2023, a Justiça determinou a aplicação de medida socioeducativa de internação ao adolescente de 16 anos, que praticou um ato infracional equiparado ao crime de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

