Homem que matava gatos e cachorros para comer é preso em Barra Velha

Um homem de 28 anos foi preso nesta terça-feira, 26, no bairro Vila Nova, em Barra Velha, acusado de matar e comer carne de cachorros e gatos.

A Polícia Militar realizou a prisão em flagrante em apoio à Fundação do Meio Ambiente (Fundema). A denúncia chegou ao órgão ambiental via Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Ao chegar no local, a PM encontrou evidências do crime e deu voz de prisão. Foram localizados restos pela casa e também carne em uma frigideira e ossos. Ele confessou o crime, mas apresentou resistência. Segundo a mãe dele, essa é uma prática do filho há cerca de quatro anos.

Com o apoio de outra guarnição policial, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de plantão para os procedimentos cabíveis.