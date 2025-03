Homem que matou a esposa com golpes de marreta no Alto Vale é condenado

Na última quinta-feira, 6, o caso do homicídio de Darci Novah Vahl, ocorrido em dezembro de 2023, quando o marido da vítima a atacou com golpes de marreta, foi julgado em Presidente Getúlio. O homem foi condenado a 18 anos de prisão.

O crime aconteceu na cidade de Dona Emma, no Alto Vale do Itajaí, após Darci manifestar o desejo de se separar do marido, resultando em uma briga, que envolveu agressões, perseguição de trator e golpes fatais de marreta.

Preso preventivamente desde dezembro de 2023, o marido da vítima foi julgado na última quinta-feira, 6, em Presidente Getúlio e foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. Ele foi condenado por homicídio qualificado, feminicídio, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da mulher.

