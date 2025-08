Homem que matou ex-companheira em Gaspar é preso

No fim da noite desta terça-feira, 5, o homem suspeito de matar Dalva Paterno, de 56 anos, sua ex-companheira, em Gaspar, foi preso na casa onde cometeu o crime na segunda-feira, 4.

Após o feminicídio, foi instaurado inquérito policial pela Polícia Civil. Ainda na segunda-feira, após diligências das forças de segurança, o delegado Filipe Martins, responsável pelo caso, representou pela prisão temporária do investigado, medida esta referendada pelo Ministério Público e decretada pelo Poder Judiciário.

No fim da noite de terça, a família reportou ao delegado que o investigado teria retornado para a casa onde matou a companheira. Foi realizada imediata troca de informações com a Polícia Militar, que mobilizou as equipes de prontidão e conseguiu capturar o investigado na rua Olga Bohn.

Segundo a PM, ele tentou novamente fugir em direção a área de mata, mas foi contido pelas equipes que realizavam o cerco nas proximidades do local onde cometeu o feminicídio.

O suspeito foi levado ao presídio e as investigações continuam para apurar todas as circunstâncias do crime.

O crime

A vítima era operadora de máquinas na empresa Círculo, além de ter sido mãe de três filhos.

Conforme informações da Polícia Civil, o autor já havia sido preso duas vezes por violência doméstica. Após o crime, a Polícia Militar tentou prender o homem, que fugiu para uma área de mata, deixando a bicicleta no local.

Segundo a investigação, a motivação do feminicídio foi a separação. A vítima havia decidido encerrar o relacionamento, o que não era aceito pelo agressor.

No fim do mês passado, ela registrou boletim de ocorrência e obteve medida protetiva de urgência. Segundo familiares, o homem descumpriu a medida desde sábado, 2.

Segundo a investigação, uma criança de 8 anos presenciou a agressão. No local, foi encontrada uma assadeira e a vítima apresentava perfurações no corpo.

Assim, a equipe policial apurou que a mulher pode ter sido agredida na cabeça com a assadeira e ferida nas costas com um objeto cortante, possivelmente uma faca.

