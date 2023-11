Homem que morreu após ser esfaqueado em frente a supermercado de Blumenau é identificado

Foi identificado como Giovane Ferreira da Silva o homem em situação de rua que foi morto a facadas em frente a um supermercado em Blumenau na última sexta-feira, 3. Ele tinha 29 anos.

Giovane foi assassinado três dias antes de seu aniversário de 30 anos. Ele foi velado na Capela Velha Grande e será sepultado no Cemitério da rua Bahia neste domingo, 5.

De acordo com familiares, Giovane morava na rua por escolha, já que tinha família na cidade, inclusive irmãos, avós e tios. “A mãe está muito abalada”, contou uma familiar em contato com o jornal O Município Blumenau. “Todos hoje choram a perda dele. Queremos justiça para que essa crueldade não fique impune”, acrescentou.

Investigação sobre o caso

Neste sábado, 4, a PM divulgou o boletim da ocorrência com mais detalhes do caso. Na sexta, ao chegarem no local, os policias prenderam o autor do crime, de 41 anos, e isolou a área. O Samu foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. O homem já teve sua prisão preventiva decretada.

De acordo com relatos coletados no local pela PM, o autor do homicídio estava indo até o supermercado com sua filha. A vítima abordou ambos oferecendo uma paçoca à criança. Neste momento, iniciou-se uma discussão entre autor os dois.

Após isso, o autor entrou no supermercado com a filha. Ao sair do estabelecimento, houve novo desentendimento entre as partes, sendo que o autor, de posse de uma faca, golpeou a vítima, que morreu no local, diversas vezes.

Câmeras de segurança

A PM complementou os relatos com imagens das câmeras de videomonitoramento e de pessoas que estavam no local. Todo o material foi entregue para a Polícia Civil, que esteve presente na ocorrência junto de peritos da Polícia Científica.

Segundo boletim da PM, o autor do crime lesionou sua mão esquerda, provavelmente pelo uso da própria arma utilizada no esfaqueamento. Além disso, os pertences da vítima foram levados até o Centro Pop pelo coordenador da abordagem social, que relatou que a vítima seria pessoa em situação de rua.

O homem foi conduzido ao hospital para avaliação médica em decorrência da lesão na mão. Em sequência, foi levado à Polícia Científica e Central de Polícia Civil para procedimentos de praxe.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: