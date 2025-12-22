Homem que morreu após ser esfaqueado no Centro de Brusque estava dormindo quando foi atingido

Anderson Maia, de 33 anos, o homem que morreu após ser esfaqueado na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque na tarde do domingo, 21, foi atingido enquanto dormia. A informação foi confirmada pelo jornal O Município com fontes que têm conhecimento do caso.

Segundo relatos colhidos pela reportagem, ele havia se envolvido em um desentendimento pela manhã com outro homem, o que teria resultado no ataque ocorrido à tarde.

“Ele era bem conhecido aqui na praça. Sempre andava com um ursinho de pelúcia preso no peito, perto da região do pescoço”, disse uma moradora que estava no local.

Até a publicação, não há informações oficiais sobre a motivação do crime nem sobre a identificação do suspeito, que não foi localizado. Anderson foi sepultado no cemitério municipal de Mafra.