Homem que morreu após ser esfaqueado no Centro de Brusque estava dormindo quando foi atingido

Ele tinha 33 anos

Homem que morreu após ser esfaqueado no Centro de Brusque estava dormindo quando foi atingido

Ele tinha 33 anos

Comente

Anderson Maia, de 33 anos, o homem que morreu após ser esfaqueado na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque na tarde do domingo, 21, foi atingido enquanto dormia. A informação foi confirmada pelo jornal O Município com fontes que têm conhecimento do caso.

Segundo relatos colhidos pela reportagem, ele havia se envolvido em um desentendimento pela manhã com outro homem, o que teria resultado no ataque ocorrido à tarde.

“Ele era bem conhecido aqui na praça. Sempre andava com um ursinho de pelúcia preso no peito, perto da região do pescoço”, disse uma moradora que estava no local.

Até a publicação, não há informações oficiais sobre a motivação do crime nem sobre a identificação do suspeito, que não foi localizado. Anderson foi sepultado no cemitério municipal de Mafra.

Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo