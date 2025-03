Homem que morreu em acidente de jet ski em Itapema era empresário e conhecido como “rei do mar”

Foi identificado como Rildemar Júnior o homem que morreu em um acidente de jet ski em Itapema na segunda-feira, 3. Ele tinha 30 anos, era empresário e conhecido como “rei do mar”.

Ele atuava com aluguel e vendas de lanchas desde 2017. Além disso, ele era filho de um servidor da Secretaria de Trânsito de Balneário Camboriú. Leia a nota da pasta:

“A Secretaria de Segurança e Ordem Pública e a Autarquia Municipal de Trânsito de Balneário Camboriú – BC Trânsito, lamenta o falecimento de Rildemar Júnior, filho do nosso servidor do BC Trânsito, Rildemar Barbosa. Rildemar foi vítima de um acidente com jet ski, na cidade de Itapema, nesta segunda-feira, 04 de março. Nesse momento de dor, nos solidarizamos com a família e amigos enlutados”.

O acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h. As informações iniciais eram de que um homem ainda estava na água após colidir contra uma onda.

Durante o deslocamento, os bombeiros foram informados de que a vítima havia sido retirada da água por pessoas na praia. Os primeiros socorros foram prestados por um socorrista do Samu que estava de folga.

Rildemar estava deitada na calçada do molhe, em parada cardiorrespiratória e apresentando afogamento grau 6. A equipe dos bombeiros assumiu a ocorrência e deu continuidade aos procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, utilizando um desfibrilador externo automático.

Em seguida, foram acionadas as ambulâncias do Samu de Itapema e a unidade Alfa do Samu de Balneário Camboriú, que contava com suporte médico. Após mais de uma hora de procedimento, o médico do Samu constatou o óbito no local.

O corpo permaneceu sob os cuidados da Polícia Militar até a chegada da Polícia Científica, que realizou a remoção.

