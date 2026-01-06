Homem que perturbou fiéis na matriz de Brusque é localizado e será internado

O homem que perturbou fiéis na igreja matriz de Brusque no domingo, 4, foi localizado nesta terça-feira, 6. Ele vai passar pelo programa de internação involuntária da Prefeitura de Brusque para receber tratamento.

De acordo com a prefeitura, o homem vai passar, inicialmente, por consulta psiquiátrica e depois será encaminhado para providências, conforme divulgou o diretor-geral de Comunicação, Wilson Schmidt Junior, à reportagem de O Município.

Segundo relatos de fiéis, durante a missa no domingo, ele se aproximou das crianças de forma considerada perturbadora no momento da bênção final. A missa era celebrada pelo padre Saymon Alves Meyer, que disse ter ficado “muito preocupado” com a situação.

A Paróquia São Luís Gonzaga afirma que irá adotar medidas de segurança nas próximas missas na igreja matriz, em Brusque. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, 5.

