Homem que quebrou porta de vidro do Hospital Azambuja por não receber atestado médico irá pagar conserto

O homem que quebrou uma porta de vidro do Hospital Azambuja, na quinta-feira, 29, vai pagar o conserto do local. A informação foi divulgada pela instituição no mesmo dia, por meio de uma nota.

O caso aconteceu no pronto-socorro. Segundo testemunhas, o homem recebeu atendimento, mas ficou irritado ao solicitar um atestado médico e não obter o documento. Em seguida, ele bateu em uma das portas de vidro, causando o dano.

O hospital esclareceu que não houve feridos e que a situação foi controlada pela equipe, sem causar atrasos nos demais atendimentos.

Confira a nota na íntegra:

“O Hospital Azambuja informa que, nesta quinta-feira, 29, foi registrado um incidente nas dependências do pronto-socorro. Um dos pacientes acabou causando danos materiais a uma das portas de vidro do setor.

O hospital esclarece que não houve feridos e que a situação foi prontamente controlada pela equipe, sem impactos no atendimento aos demais pacientes. O responsável pelo dano já se comprometeu a arcar com os custos do reparo.

O Hospital Azambuja reforça seu compromisso com a segurança, a qualidade no atendimento e o respeito a todos que utilizam seus serviços”

