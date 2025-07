Homem que rendeu funcionária com faca e assaltou loja no Centro de Brusque é preso

O homem de 57 anos que rendeu uma funcionária com uma faca e assaltou uma loja na avenida Monte Castelo, no Centro de Brusque, foi preso pela Polícia Civil na tarde de sexta-feira, 25, em Pescaria Brava, no Sul do estado. O crime ocorreu em 10 de junho.

Na ocasião, o suspeito teria invadido o estabelecimento armado com uma faca, rendido uma funcionária e roubado o dinheiro do caixa.

De acordo com lojistas da região, o homem seria uma pessoa em situação de rua, visto com frequência na praça Barão de Schneeburg.

Após sair da loja com o dinheiro, ele abandonou a faca usada na ameaça e deixou o local. Testemunhas relataram que a vítima, possivelmente uma idosa, não foi ferida. “Ele não chegou a machucar ela, só colocou a faca no pescoço”, disse uma das testemunhas.

Com base nas informações coletadas, a polícia analisou imagens das proximidades e realizou diligências que levaram à identificação do autor, que foi localizado em Pescaria Brava.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao presídio e está à disposição da Vara das Garantias de Itajaí.

