Homem que roubou mercado em Botuverá é preso após condenação

Um homem de 36 anos foi preso no bairro Gabiroba, em Botuverá, na tarde desta segunda-feira, 7, após ser condenado por roubo a um supermercado da cidade. A ação conjunta das Polícias Civil e Militar de Botuverá aconteceu por volta de 17h.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal de Brusque, em razão de condenação — ainda sem trânsito em julgado — pelo crime de roubo.

O crime ocorreu no dia 27 de janeiro de 2025, por volta das 18h30, quando o indivíduo invadiu um mercado localizado no centro de Botuverá e, mediante grave ameaça, subtraiu aproximadamente R$ 4 mil dos caixas, fugindo a pé do local. Ele foi preso em flagrante logo após o crime.

Condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O crime

Policiais civis e militares estavam em patrulhamento pela área central quando foram abordados por moradores. Eles relataram o crime recém-cometido no Supermercado Lageado, onde um homem entrou no local dizendo estar armado e roubou dinheiro do caixa, antes de sair a pé.

O homem ainda entrou em uma papelaria para tentar um outro assalto, mas desistiu. Ele foi preso logo após o crime, mas respondia em liberdade.