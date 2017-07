Homem que sofre de esquizofrenia desaparece do CAPS AD

André Cesar Azevedo de Freitas, 45 anos, desapareceu na segunda-feira, 24, após o almoço, no Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPS AD), no bairro Jardim Maluche.

A irmã conta que levou o André às 8h para iniciar o tratamento, pois sofre de esquizofrenia irreversível.

Por volta das 16h, quando retornou para buscar o irmão, não o encontrou mais. Ao perceber que ele não estava no local, a mulher conversou com funcionários e um deles informou que após o almoço viu André na área externa do CAPS, mas depois não o viu mais.