Homem que sofreu parada cardiorrespiratória no Centro de Brusque morre no hospital

Faleceu o homem de 67 anos que sofreu uma parada cardiorrespiratória na avenida Cônsul Carlos Renaux, no Centro de Brusque, na noite de terça-feira, 4. A vítima foi identificada pelo jornal O Município como Maurício Ferreira Matos.

Após ser socorrido por volta das 20h30, Maurício não resistiu e teve a morte confirmada às 1h35 da quarta-feira, 5, no Hospital Azambuja, para onde foi levado após a reanimação.

Maurício morava no Centro e era católico. Ele foi velado na capela do bairro Santa Terezinha e velado ainda na quarta-feira no Cemitério Parque da Saudade. Ele deixou quatro filhos, quatro netos e demais familiares e amigos enlutados.

“Parabéns a todos os envolvidos (equipe de socorro). Sou altamente grato a todos que ajudaram a reanimar meu pai”, disse um dos filhos nas redes sociais.

O caso

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, Maurício estava inconsciente caído na rua. Pessoas que estavam no local faziam compressões cardíacas.

Foi solicitado apoio da unidade avançada do Samu que realizou os procedimentos de suporte avançado de vida. Após aproximadamente 30 minutos, o homem teve reversão do quadro e foi levado ao Hospital Azambuja, onde veio a falecer horas depois. Mais detalhes não foram divulgados.

Leia também:

1. Eclipse da Lua de Sangue acontece em março e será visível em Brusque

2. Inscrições para curso de bombeiros comunitários de Brusque região abrem na próxima semana; confira requisitos

3. Mulher é atropelada por carro no Centro de Brusque

4. Oncologia no SUS: hospitais de Brusque esperam receber habilitação do Ministério da Saúde ainda este ano

5. Atleta de Brusque que foi modelo mirim agora integra categorias de base do Grêmio

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: