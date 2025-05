Homem que tentou matar ex-companheira com diversos tiros no Dom Joaquim é condenado em Brusque

O homem que tentou matar a ex-companheira com diversos tiros em um clube no bairro Dom Joaquim, em Brusque, foi condenado a 12 anos e oito meses de prisão pelo Tribunal do Júri. Foi negado o direito de recorrer em liberdade, e o réu permanecerá preso. A sentença foi pelos crimes de tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo e munições.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, na noite de 22 de junho de 2024, por volta das 23h, o réu, motivado por ciúmes, efetuou diversos disparos contra sua ex-companheira, que estava acompanhada de outro homem.

O primeiro tiro, disparado pelas costas, não atingiu a vítima, que se esquivou e caiu ao chão. O agressor então se aproximou e realizou novos disparos, que atingiram a vítima no pescoço, na clavícula e no braço, enquanto ela tentava se proteger com a bolsa.

A arma teria falhado em seguida, permitindo que a vítima fugisse para o interior do salão, onde pediu ajuda. O réu fugiu do local.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a tentativa de homicídio qualificado pelos motivos fútil, surpresa e feminicídio, além do crime de porte ilegal de arma de fogo. A tese de violenta emoção foi rejeitada.

Leia também:

1. Brusque pode ter calor acima de 30°C nesta sexta-feira antes da frente fria

2. Homem fica ferido após bater carro em poste no Lageado Baixo, em Guabiruba

3. Mães de muitos: conheça histórias de brusquenses que formaram grandes famílias

4. Festa de igreja, drive-thru do bem e mais: confira cinco coisas para fazer em Brusque neste fim de semana

5. Brusque Basquete visita o Joaçaba pelo Brasileiro CBB; saiba como assistir

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: