Homem que tentou matar outro por ciúmes de mulher vai a júri em Brusque

Um homem que tentou matar outro por ciúmes de mulher vai a júri popular em Brusque na próxima sexta-feira, 7. Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime ocorreu na madrugada de 15 de dezembro de 2023. Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), o homem se aproximou do carro da vítima e, pela janela, a atingiu com ao menos quatro facadas.

Em tese, a motivação para o crime foi o fato de a vítima estar próxima ou se relacionando com uma mulher por quem o acusado tinha interesse. Além disso, conforme a denúncia, a vítima teria chamado a atenção do acusado por ele estar importunando a mulher, oferecendo bebida alcoólica para que a consumissem juntos.

O processo tramita em sigilo e o nome dos envolvidos não foi divulgado.

