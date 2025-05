Homem que usava carro para entregar drogas em Brusque é preso

Um homem de 28 anos que usava seu carro para entregar drogas foi preso na tarde desta terça-feira, 6, no Nova Brasília, em Brusque.

A prisão em flagrante foi feita pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque.

Ele foi abordado enquanto conduzia um carro transportando droga destinada à venda, conforme indícios apurados pela polícia. Os agentes receberam denúncias associadas ao homem e ao veículo por ele utilizando. Ele usava o carro para fazer entregas.

O veículo que ele conduzia, inclusive, teria sido recebido como pagamento de entorpecentes de um usuário que estava em dívida com o suposto traficante.

Além do entorpecente, foram apreendidos R$ 1 mil em espécie e um celular. O material apreendido será submetido à análise no decorrer do procedimento policial e o homem encaminhado ao Presídio de Brusque.