Homem queimado em empresa é transferido para hospital em São José

Na quarta-feira, 17, o caldeirista Gilson Albino Poepper, 48 anos, foi transferido para o Hospital Unimed, em São José, na Grande Florianópolis, onde segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a família, Poepper já apresentou melhoras, sem ter febre durante a madrugada e sem apresentar reação de nenhuma bactéria no corpo, mas ainda assim permanece sedado. Ele havia sofrido um acidente de trabalho na tarde de domingo, 14, na empresa Latina Têxtil, no bairro São Pedro, e teve 70% do corpo queimado.

Poepper foi levado para o Hospital Santa Isabel, de Blumenau, pelo helicóptero Arcanjo-03, do Corpo de Bombeiros, em estado grave.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu quando Poepper foi acender a caldeira com algodão e querosene e acabou se queimando. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

A empresa informou ontem que uma perícia está sendo realizada, mas até o momento não há nenhuma informação precisa de como ocorreu o acidente.