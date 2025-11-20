Homem reage a abordagem com faca e morre após receber tiro de policial, em Brusque

Um homem de 42 anos morreu após receber um tiro de um policial militar no bairro Guarani, em Brusque, na noite desta quarta-feira, 19. Segundo a PM, ele reagiu à abordagem portando uma faca, e o policial efetuou o disparo para “de modo proporcional, legal e necessário para repelir a injusta agressão”.

Ele era suspeito de ameaçar, torturar e tentar matar um homem de 34 anos. Inicialmente, a PM foi acionada em uma lanchonete. A vítima das supostas agressões do homem de 42 mostrou vídeos que indicavam a tortura sofrida e a tentativa de homicídio.

Na sequência, os policiais foram à casa do suspeito e chamaram para que ele se apresentasse ao lado externo do imóvel.

“Ele saiu portando uma faca de açougueiro. Foram emanadas ordens pela guarnição para que largasse a faca, ato negado, desobedecendo de forma agressiva, se direcionando aos policiais”, informou a PM, em relatório da ocorrência.

O tiro efetuado pelo PM foi de uma distância de dois metros. O homem foi atingido na região do abdômen. O Samu foi acionado e conduziu ele ao hospital. Porém, não resistiu e faleceu.