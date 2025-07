Homem recebe foto do corpo de irmã morta após assassinato em Rodeio

A Polícia Civil investiga um possível caso de feminicídio seguido de suicídio ocorrido na manhã de quarta-feira, 30, no bairro São Pedro Novo, em Rodeio, no Vale do Itajaí. Tatiane Kurth Cipriani, de 25 anos, foi encontrada morta dentro de casa com diversos ferimentos de faca.

No mesmo cômodo, seu marido, Djeison Henrique Cipriani Bonacolsi, de 27 anos, foi localizado com um ferimento por arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital.

Conforme a Polícia Militar, ao chegarem no local, os agentes tentaram contato verbal com os moradores, mas não tiveram resposta. Todas as portas e janelas estavam fechadas, embora fosse possível ver uma luz acesa no interior do quarto. Diante da gravidade da denúncia e da ausência de resposta, a equipe policial arrombou a porta da cozinha para acessar o imóvel.

No quarto, os policiais encontraram um homem caído ao chão, com sinais vitais, próximo a uma espingarda. Ao lado da cama, foi localizada uma mulher já sem vida, com múltiplas lesões causadas por arma branca, indicando um possível feminicídio.

O homem foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Oase, em Timbó, por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Contudo, não resistiu ao ferimento.

A Polícia Militar descobriu o caso após o irmão de Tatiane receber uma mensagem, via celular, com uma fotografia da irmã aparentemente sem vida no quarto da casa onde morava, no bairro São Pedro Novo. Após isso, ele acionou a polícia.

Caso de feminicídio será investigado

A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados e compareceram ao local para realizar os procedimentos legais. A arma de fogo foi apreendida, bem como dois aparelhos celulares e a faca possivelmente utilizada no crime.

As investigações estão em andamento para esclarecer a motivação e as circunstâncias do ocorrido. O caso é inicialmente tratado como feminicídio, conforme a tipificação legal.

Leia também:

1. Evento do Partido Novo reúne autoridades e confirma R$ 1,6 milhão em emendas para Brusque

2. VÍDEO – Veja o momento em que telhas são arrancadas pelo vento em Guabiruba

3. Mulher é detida após tentar sair de supermercado de Brusque com produtos escondidos em sacola

4. Idosos são vítimas de golpe após acreditarem que estavam falando com Elon Musk no Oeste de SC

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (28 a 29/07)



Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: