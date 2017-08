Homem recupera carro furtado pouco depois do crime em Brusque

Uma Master L1H1, placas QIC-3494, foi furtada por volta de 17h deste sábado, 5, em um estabelecimento comercial que fica na rodovia Antônio Heil, bairro Santa Terezinha.

Além de levar o carro, o ladrão arrombou o comércio e fugiu com R$ 358 e um celular. No entanto, quando o homem que foi ao local – amigo do dono da empresa, que estava viajando – voltava para casa, perto das 21h do mesmo dia, deparou-se com o carro estacionado na Unidade Básica de Saúde da Limeira.