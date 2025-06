Homem rende funcionária com faca e assalta loja no Centro de Brusque

Um assalto foi registrado na tarde desta terça-feira, 10, no Centro de Brusque. Na ocasião, um homem teria invadido um estabelecimento com uma faca, rendido uma funcionária e roubado o dinheiro do caixa. O caso teria sido registrado por volta das 14h, na avenida Monte Castelo.

De acordo com outros lojistas da região, o suspeito seria um homem em situação de rua que é visto com frequência na praça Barão de Schneeburg. Após sair da loja com o dinheiro, ele largou a faca utilizada para ameaçar a funcionária, que seria uma idosa, e deixou o local. As testemunhas disseram que a vítima não foi ferida.

“Ele não chegou a machucar ela, só colocou a faca no pescoço”, disse.

Ainda conforme os relatos, a Polícia Militar foi acionada e localizou a arma utilizada no roubo, mas não encontrou o homem, apesar de já ter a identificação do suspeito.

A reportagem procurou a Polícia Militar para questionar sobre o ocorrido, mas não houve retorno até a publicação da matéria.

