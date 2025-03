Homem rouba barras de ouro de carteiro em Nova Trento

Um homem foi detido na BR-101, em Joinville, após ser reconhecido como o responsável por roubar barras de ouro de um carteiro na cidade de Nova Trento, na Grande Florianópolis. A prisão ocorreu por volta das 14h desta quinta-feira, 13, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, um automóvel Fiat Mobi foi abordado no km 26 da rodovia, sendo que os ocupantes eram suspeitos de envolvimento num assalto a um carteiro dos Correios, em Nova Trento, e que estariam em posse de barras de ouro.

Durante a fiscalização, os policiais efetuaram contato com a vítima, que teria confirmado que um dos ocupantes do veículo abordado era o responsável pelo roubo. A PRF informou que foram realizadas buscas minuciosas no veículo, mas as barras de ouro não foram localizadas. Por causa do reconhecimento da vítima, os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Joinville.

Leia também:

1. Festival da Barbieri e mais: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

2. Quem é o menino superdotado de Brusque que entrou na maior sociedade de alto QI do mundo

3. André Vechi é o novo presidente do PL Brusque

4. Luciano Hang e mais: quem esteve no jantar da família Abravanel em São Paulo

5. Motociclista fica ferido após colisão contra caminhão na rodovia Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: