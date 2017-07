Homem saiu para trabalhar como chapa na sexta-feira e desapareceu

Fernando Francisco Lourenço dos Santos, 26, está desaparecido desde esta sexta-feira, 7. O registro do desaparecimento foi feito pela esposa Vanessa da Silva Jacinto dos Santos, 24, na delegacia de Polícia. Segundo relatou, o marido saiu para trabalhar como ajudante de motorista (chapa) por volta das 13h, em uma transportadora no bairro Santa Terezinha, que ela não sabe o nome, pois está empregado há apenas três semanas.

Ela relatou ainda que seu marido trabalha de segunda a sexta-feira até as 22h e mesmo quando faz hora extra chega em casa até meia noite. No entanto, até o meio dia deste sábado, 8, ele ainda não tinha retornado, fato nunca ocorrido anteriormente. A esposa liga no telefone celular dele que chama, mas ninguém atende. Ela já entrou em contato no Hospital Azambuja, mas lá ele não deu entrada.

Santos trajava uma calça cinza, moletom bege com gorro e estampa preta na frente, boné azul e cinza, tênis azul escuro de couro e mochila preta e azul. Ele conduzia uma bicicleta vermelha com garupa. O homem desaparecido possui uma tatuagem no braço esquerdo com o nome dos filhos, Sophia e Bryan, e do lado uma carpa sem pintura.

O homem tem 1,72 de altura, é de porte médio, olhos castanhos escuros, cabelo curto e cútis negra. Qualquer informação pode ser fornecida à Polícia Civil através do telefone 180 ou o 190 da Polícia Militar.