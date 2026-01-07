Homem sob efeito de drogas ameaça matar esposa e filhos no Paquetá, em Brusque

Um homem de 26 anos, sob efeito de drogas, ameaçou matar a esposa e os filhos no bairro Paquetá, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 7. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e também encontrou drogas na residência.

No local, os policiais encontraram o homem totalmente alterado, apresentando sinais evidentes de uso de entorpecentes. Diante do comportamento agressivo e descontrolado, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e das pessoas presentes.

Durante a verificação do ambiente, os policiais localizaram cocaína sob o fogão. A esposa, de 23 anos, informou que a droga pertencia ao companheiro.

Ela relatou que o homem estava em surto e, sob efeito de drogas, ameaçava toda a família, afirmando que mataria ela e os filhos. Contou ainda que, caso tentasse sair de casa, ele cumpriria as ameaças contra ela e as crianças.

A jovem informou que convive com o homem há cerca de cinco anos, tem dois filhos com ele e relatou que ele já foi preso anteriormente. Disse também que existem diversos boletins de ocorrência registrados contra ele, inclusive por ela. Diante da situação, manifestou interesse em solicitar medida protetiva de urgência.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. Ao todo, foram apreendidos 1,4 grama de cocaína e uma balança de precisão.

