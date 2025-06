Homem sofre choque elétrico em poste de alta tensão enquanto trabalhava em Brusque

Na manhã desta sexta-feira, 6, um homem, de 26 anos, sofreu um choque elétrico enquanto trabalhava em um poste de alta tensão, na rua Maximiliano Furbringer, no bairro Jardim Maluche, em Brusque.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h30 e encontrou a vítima deitada no chão, consciente e lúcida, embora pouco comunicativa.

Choque elétrico

Segundo informações da equipe, o homem estava ancorado no equipamento no momento do choque e não chegou a cair do poste. Colegas de trabalho o retiraram do local antes da chegada do socorro.

A vítima relatava dores no braço direito, mas não apresentava ferimentos visíveis de entrada ou saída da descarga elétrica. Ele foi monitorado e encaminhado ao Hospital Azambuja para avaliação médica.