Motorista fica ferido ao ficar preso embaixo de caminhão, no Poço Fundo

Por volta das 14h10 deste sábado, 17, ocorreu um acidente grave na rua João Tórmena, bairro Poço Fundo. Um homem estava trocando o eixo de um caminhão quando o veículo se deslocou e caiu sobre a vítima.

Norival Ferreira, 59 anos, foi retirado debaixo do caminhão e socorrido pela equipe do helicóptero Arcanjo, que estava baseada na Fenajeep, sendo encaminhado para o Hospital Azambuja.

Segundo as primeiras equipes de socorro que chegaram ao local do acidente, a situação da vítima era grave, daí a necessidade de acionamento do Arcanjo com sua equipe médica.

Foi usada uma almofada pneumática e um macaco hidráulico para levantar o caminhão e resgatar Ferreira. O Corpo de Bombeiros não informou que tipos de ferimentos ele sofreu.