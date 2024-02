Homem sofre queimaduras ao tentar salvar documentos em incêndio no Norte catarinense

Um homem sofreu queimaduras de segundo grau ao tentar salvar documentos em um incêndio em uma casa em Irineópolis, no Norte de Santa Catarina. O incêndio aconteceu na noite deste sábado, 3.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h, na Estrada Geral da Comunidade da Serrinha. A casa atingida era construída em madeira, medindo aproximadamente 108 metros quadrados (m²).

O proprietário do imóvel relatou que estava sozinho em casa, descansando no sofá, quando ouviu um estouro. Ele se levantou rapidamente e avistou o fogo nos fios de energia elétrica do roteador de internet instalado na parede da sala.

O fogo teria se alastrado rapidamente em direção ao forro de madeira e aos demais cômodos da casa. Com isso, o homem correu para o quarto para salvar seus documentos.

Após pegar os documentos, ele tentou retornar à sala; neste momento, sofreu queimaduras na cabeça, no braço e na mão esquerdos. O homem então retornou para o quarto e pulou a janela, conseguindo sair da casa.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já estava em fase de diminuição, e a casa estava totalmente consumida pelas chamas. A equipe realizou o combate ao fogo e o rescaldo, utilizando 4 mil litros de água.

O proprietário do local foi atendido devido às queimaduras. A esposa dele também recebeu atendimento, pois estava com o estado emocional abalado, conforme os bombeiros.

Ambos foram conduzidos ao pronto atendimento do Hospital Bom Jesus. O local ficou aos cuidados dos familiares do proprietário.

