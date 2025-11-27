Homem sofre traumatismo craniano após ser agredido pelo filho em Brusque

Um homem sofreu traumatismo craniano após ser agredido pelo próprio filho na noite de terça-feira, 26, em Brusque. O caso ocorreu por volta das 22h35 na rodovia Gentil Batisti Archer, no bairro Santa Luzia, e mobilizou equipes da Polícia Militar, do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Quando os bombeiros chegaram, a equipe avançada do Samu já prestava o primeiro atendimento. A vítima apresentava ferimentos na cabeça provocados por um objeto usado com força, o que resultou no traumatismo.

Os socorristas reforçaram o atendimento com curativos e auxiliaram na remoção do homem. As informações clínicas detalhadas ficaram registradas pelo Samu.

Segundo os primeiros relatos, a agressão ocorreu após um desentendimento familiar. O filho teria utilizado um objeto para atingir a cabeça do pai durante a briga.

Antes da chegada da PM, o agressor fugiu para uma área de mata próxima. Moradores informaram aos policiais que ele poderia estar escondido nas imediações, o que motivou buscas na região.

Os bombeiros permaneceram de prontidão até o fim da operação, caso o suspeito fosse localizado e necessitasse de atendimento.

