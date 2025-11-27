Homem sofre traumatismo craniano após ser agredido pelo filho em Brusque
Suspeito fugiu para área de mata
Um homem sofreu traumatismo craniano após ser agredido pelo próprio filho na noite de terça-feira, 26, em Brusque. O caso ocorreu por volta das 22h35 na rodovia Gentil Batisti Archer, no bairro Santa Luzia, e mobilizou equipes da Polícia Militar, do Samu e do Corpo de Bombeiros.
Quando os bombeiros chegaram, a equipe avançada do Samu já prestava o primeiro atendimento. A vítima apresentava ferimentos na cabeça provocados por um objeto usado com força, o que resultou no traumatismo.
Os socorristas reforçaram o atendimento com curativos e auxiliaram na remoção do homem. As informações clínicas detalhadas ficaram registradas pelo Samu.
Segundo os primeiros relatos, a agressão ocorreu após um desentendimento familiar. O filho teria utilizado um objeto para atingir a cabeça do pai durante a briga.
Antes da chegada da PM, o agressor fugiu para uma área de mata próxima. Moradores informaram aos policiais que ele poderia estar escondido nas imediações, o que motivou buscas na região.
Os bombeiros permaneceram de prontidão até o fim da operação, caso o suspeito fosse localizado e necessitasse de atendimento.
