Homem suspeito de feminicidio é preso após perseguição na BR-470, em Blumenau

Um homem, de 32 anos, foi preso após uma perseguição na BR-470, em Blumenau, durante a manhã desta segunda-feira, 19. O caso aconteceu após a Polícia Rodoviária Federal receber um acionamento por meio do Setor de Inteligência, de que havia uma Toyota SW4 roubado, andando pela via.

A PRF deu ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade, provocando dois acidentes, sem vítimas, até ser alcançado e preso alguns quilômetros a frente.

Segundo as informações da PRF, quando abordado, foi verificado que o homem possuia um mandado de prisão em aberto por um feminicídio em Dona Emma, e porte de arma. Ainda conforme o divulgado, também havia descaminho no veículo.

Dentro do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e ainda 77 aparelhos celulares importados irregularmente do Paraguai. A perícia também descobriu que a caminhoneta tinha registro de roubo em São Paulo, há dois anos e circulava clonada, com placas de outra Hilux de mesmas características.

O envolvido foi conduzido à Polícia Federal em Itajaí onde vai responder por receptação, porte ilegal de arma e descaminho. Depois, ele será levado ao sistema prisional para cumprimento do Mandado de Prisão.

Leia também:

1. Telemedicina: saiba como funcionam na prática as consultas em Brusque

2. Tempo: o que diz a previsão para Brusque em semana de ciclone na costa do Sul do Brasil

3. Motorista fica ferida na cabeça após colidir carro contra calçada em Guabiruba

4. Caixa libera saque calamidade do FGTS para moradores afetados pelas chuvas em Brusque

5. Perseguição e confronto com a PM acabam em morte de homem em Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: