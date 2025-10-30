Homem suspeito de furtar 19 ovelhas em Brusque é preso em Camboriú

Um homem suspeito de furtar 19 ovelhas em Brusque foi preso na tarde desta quarta-feira, 29, em Camboriú. A Polícia Civil encontrou o homem durante o cumprimento de mandado de busca, apreensão e prisão preventiva. O crime ocorreu no dia 1º setembro.

A prisão do acusado, de 27 anos, foi realizada por policiais da 2ª Delegacia de Polícia de Brusque, com o apoio de equipes da 1ª Delegacia. Até o momento, os animais não foram recuperados.

De acordo com a polícia, o rebanho, avaliado em R$ 17 mil, foi furtado de uma propriedade localizada às margens da rodovia Ivo Silveira. A investigação conseguiu identificar e individualizar a autoria do crime em um curto espaço de tempo, o que permitiu que a Justiça decretasse a prisão preventiva do acusado.

Segundo a polícia, o homem possui passagens por delitos da mesma natureza.

