Homem tem pênis amputado após sofrer acidente com moto furtada em SC
Ele também teve a perna amputada
Ele também teve a perna amputada
Um homem que furtou uma motocicleta teve os órgãos genitais e a perna amputados após colidir com um carro em Xanxerê, no Oeste catarinense. O fato ocorreu na manhã de domingo, 21.
Conforme o relatório da PM, uma denúncia mencionava que dois homens teriam furtado uma moto que estava estacionada em frente a uma residência e que um dos suspeitos fugiu. Minutos depois, os policiais foram informados de que houve uma colisão entre uma motocicleta e um carro.
Ao chegarem no local, os agentes constataram que a motocicleta era a que havia sido furtada minutos antes e que o autor do crime estava sendo atendido por uma equipe do Samu.
A moto era conduzida por um homem de 23 anos. Ele sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e ferimentos nos órgãos genitais. De acordo com a PM, o suspeito teria uma extensa ficha criminal de crimes como roubo, tráfico, furto, receptação, violência doméstica e porte de arma.
Posteriormente, a polícia informou que ele precisou passar por uma cirurgia e que houve a necessidade de amputar a perna, o pênis e o testículo.
No carro, estava um casal, que não se feriu e foram liberados no local.
Leia também:
1. Frio abaixo de 10°C deve chegar a Brusque depois da chuva
2. Brusque registra mais de 50 mm de chuva em 24 horas; confira como rio Itajaí-Mirim ficou
3. Jovem que estava desaparecida em Brusque é encontrada
4. Brusque é contemplada com R$ 12 milhões do PAC, mas prefeitura ainda não sabe se vai aceitar
5. Luciano Hang desmente que fez Pix para deputada federal Carla Zambelli enquanto ela estava foragida
Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque: