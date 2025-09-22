Homem tem pênis amputado após sofrer acidente com moto furtada em SC

Um homem que furtou uma motocicleta teve os órgãos genitais e a perna amputados após colidir com um carro em Xanxerê, no Oeste catarinense. O fato ocorreu na manhã de domingo, 21.

Conforme o relatório da PM, uma denúncia mencionava que dois homens teriam furtado uma moto que estava estacionada em frente a uma residência e que um dos suspeitos fugiu. Minutos depois, os policiais foram informados de que houve uma colisão entre uma motocicleta e um carro.

Ao chegarem no local, os agentes constataram que a motocicleta era a que havia sido furtada minutos antes e que o autor do crime estava sendo atendido por uma equipe do Samu.

A moto era conduzida por um homem de 23 anos. Ele sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e ferimentos nos órgãos genitais. De acordo com a PM, o suspeito teria uma extensa ficha criminal de crimes como roubo, tráfico, furto, receptação, violência doméstica e porte de arma.

Posteriormente, a polícia informou que ele precisou passar por uma cirurgia e que houve a necessidade de amputar a perna, o pênis e o testículo.

No carro, estava um casal, que não se feriu e foram liberados no local.

Leia também:

1. Frio abaixo de 10°C deve chegar a Brusque depois da chuva

2. Brusque registra mais de 50 mm de chuva em 24 horas; confira como rio Itajaí-Mirim ficou

3. Jovem que estava desaparecida em Brusque é encontrada

4. Brusque é contemplada com R$ 12 milhões do PAC, mas prefeitura ainda não sabe se vai aceitar

5. Luciano Hang desmente que fez Pix para deputada federal Carla Zambelli enquanto ela estava foragida

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

