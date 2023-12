Homem tem suspeita de fratura na perna após ser atropelado por carro em Brusque

Na noite dessa sexta-feira, um homem de 62 anos foi atropelado na rua Santa Cruz, no bairro Águas Claras, em Brusque. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por voltas das 22h15.



Ao chegar no local, os bombeiros encontraram a vítima deitada sobre a via e com ferimento profundo no supercílio, hemorragia no nariz e suspeita de fratura na perna direita.

O homem foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Azambuja pelos bombeiros. O condutor do Fiat Palio, de 35 anos, não ficou ferido.

A dinâmica do acidente não foi informada.

