Homem tem suspeita de fraturas após colidir carro contra muro em Botuverá

Um homem de 66 anos teve ferimentos após colidir o carro em um muro. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, 4, na rua 9 de Junho, no bairro Porto Franco, em Botuverá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima não utilizava o cinto de segurança no momento do acidente. O motorista apresentou suspeita e Fratura nos dedos anelar e médio da mão direita e escoriações na parte frontal do crânio, devido ao impacto contra o para-brisa.

Os socorristas realizaram curativos ainda no local do acidente, imobilizaram os membros lesionados e conduziram a vítima com prioridade ao Hospital Azambuja. Não há informações atualizadas do estado de saúde do motorista.

A dinâmica completa do acidente que levou o homem a colidir o carro contra o muro ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.