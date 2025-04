Homem tem traumatismo craniano após sofrer queda e bater cabeça em pedra em Brusque

Um homem ficou gravemente ferido após bater a cabeça em uma pedra depois de sofrer uma queda em Brusque, nesta terça-feira, 1º. A vítima, de 51 anos, teria caído de uma outra pedra e rolado por uma altura de 5 metros.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 09h, na rua Praça das Bandeiras, em frente a Prefeitura de Brusque, entretanto, os bombeiros não confirmaram se o acidente ocorreu na praça Sesquicentenário.

A vítima apresentava traumatismo craniano, corte na parte esquerda da cabeça, suspeita de fratura na escápula, além de escoriações nos membros superiores. O homem mencionou ainda dores na região cervical, escapular e náuseas. Apesar dos ferimentos, ele estava lúcido e orientado.

De acordo com o relatório dos agentes, a família disse aos socorristas que o homem estava em um morro, em cima de uma pedra, que se deslocou, fazendo com que a vítima caísse e rolasse de uma altura aproximadamente de 5 metros, onde acabou batendo a cabeça em outra pedra. Os familiares fizeram o atendimento inicial e se deslocaram até o local do atendimento dos bombeiros.

A vítima foi levada para o Hospital Azambuja. Outras informações sobre o acidente não foram divulgadas.

Leia também:

1. VÍDEO – Câmera mostra momento em que homem danifica sacrário da Igreja Matriz, em Brusque

2. Pastor Cláudio Schefer se despede oficialmente das atividades na Igreja Luterana de Brusque

3. Além da segurança: situação de usuários de drogas em Brusque se torna problema de saúde pública

4. Guabiruba Saneamento anuncia reajuste nas tarifas de água a partir de maio

5. Colisão entre carro e moto na rodovia Ivo Silveira deixa motociclista ferido no Bateas, em Brusque

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: