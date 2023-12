Homem tenta furtar 48 barras de chocolate em loja no Vale do Itajaí e acaba preso

Um homem de 25 anos foi preso na tarde deste domingo, 17, após tentar furtar quase 50 barras de chocolate em uma loja, em Rio do Sul, no Vale do Itajaí. O crime aconteceu por volta das 18h na alameda Aristiliano Ramos, no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o homem já havia realizado furto no mesmo estabelecimento, uma loja que vende produtos por preço único, na véspera.

Após consulta no sistema, os agentes identificaram que ele ainda tinha mandado de prisão em aberto. O homem foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

