Homem tenta renovar carteira de motorista falsificada e acaba na delegacia

Um homem de 25 anos, de Nova Trento, precisou se explicar para o delegado na tarde desta quarta-feira, 24, após tentar renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada. O imbróglio começou no sábado, 20, quando ele procurou o Centro de Formação de Condutores (CFC) de seu município para renovar o documento, que estava próximo do vencimento.

Um funcionário, durante a consulta dos documentos, percebeu que a numeração da CNH não constava no sistema. Com isso, solicitou que voltasse nesta quarta-feira na CFC para, juntos, irem até a Delegacia Regional de Polícia Civil, em Brusque.

Na DRP foi constatado a fraude na documentação e, prontamente, o homem se apresentou na delegacia na tentativa de resolver o problema. Ao delegado Leandro Sales, o homem informou que comprou a CNH em 2012, quando trabalhava em uma obra, em Itajaí. “Ele relatou que trabalhava neste local e apareceu uma pessoa oferecendo a carteira. Ele pagou em dinheiro e ainda questionou sobre os exames e aulas, mas a pessoa disse que daria jeito em tudo”, conta.

Durante as investigações preliminares, o delegado constatou que o nome dele foi incluído no banco de dados do Detran. O sistema ainda consta que o homem teria feito os exames e aulas de formação em Balneário Camboriú. “Mas ele afirma que nunca esteve naquele município para fazer auto-escola”, ressalta Sales.

A partir de todo relato, o delegado instaurou um inquérito para investigar melhor a situação. “Não fiz o Auto de Prisão em Flagrante por uso de documento falso, pois ele realmente se mostrava ser mais vítima do que autor”, comenta.

Agora as investigações serão na tentativa de identificar a pessoa que comercializou o documento falso ao homem. Ele também deverá responder a um inquérito. O documento foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias (IGP).