Homem tenta tirar arma de policial e acaba morto em Jaraguá do Sul
Morte ocorreu na noite de sábado
Um homem de 35 anos morreu após ser atingido por um disparo efetuado por um policial militar na noite de sábado, 6, em Jaraguá do Sul. O caso ocorreu por volta das 21h30, na rua Leopoldo Diel, no bairro Jaraguá Esquerdo.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência em que um homem armado com uma faca estaria ameaçando pessoas em via pública. Durante o deslocamento, a corporação recebeu várias ligações relatando a presença do suspeito em estado de agitação.
No local, os policiais encontraram o homem com um objeto que aparentava ser uma faca. Segundo a ocorrência, ele não obedeceu às ordens de abordagem, demonstrava sinais de estar sob efeito de entorpecentes.
Ainda conforme a PM, em determinado momento, ele teria avançado na direção de um policial, tentando retirar a arma da mão do agente. Nesse instante, foi realizado um disparo, que atingiu o tórax do homem.
Mesmo ferido, ele continuou caminhando por mais de um minuto antes de cair. Equipes de apoio chegaram em seguida e prestaram os primeiros socorros, mas o homem não resistiu.
A PM informou ainda que o mesmo indivíduo havia se envolvido em dois acidentes de trânsito pouco antes, um deles contra a estrutura de um prédio, onde abandonou o carro. No veículo, teria sido encontrado um papelote de cocaína. O caso foi registrado em boletim de ocorrência deve ser investigado.
