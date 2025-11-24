Homem tenta atear fogo na casa da ex-companheira e sofre queimaduras em 70% do corpo, em Guabiruba
Caso aconteceu no bairro São Pedro
Um homem de 38 anos sofreu queimaduras em 70% do corpo após tentar atear fogo na casa da ex-companheira na rua Lorena, no bairro São Pedro, em Guabiruba, na noite deste domingo, 23.
Os bombeiros foram acionados por volta de 22h15. Ao chegar ao local, eles encontraram a Polícia Militar, que já havia contido o homem.
A maioria das queimaduras atingiu corpo e rosto do homem. A dona da residência, de 32 anos, sofreu queimaduras térmicas na perna direita.
Segundo relatos da Policia Militar, ele tentou incendiar a casa da ex-companheira, utilizando líquido inflamável, porém ela o impediu. Neste momento, ocorreu uma explosão, que atingiu os dois.
As duas vítimas foram conduzidas ao pronto socorro do Hospital Azambuja e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar. A PM não informou se o homem foi preso.
