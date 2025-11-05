Homem vai até o Fórum de Brusque para assinar documentos e acaba preso

Ele tinha mandado de prisão em aberto

Um homem de 39 anos foi preso no Fórum de Brusque nesta terça-feira, 4. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

A Polícia Militar foi acionada para ir até o local pela equipe do fórum. O homem relatou desconhecer a existência do mandado e afirmou que havia ido ao local para assinar documentos.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado à Unidade Prisional de Brusque, onde permanecerá à disposição da Justiça.

