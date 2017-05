Homenagem às mães marca Dia Nacional de Doação de Leite Humano em Brusque

Para marcar o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, comemorado nesta sexta-feira, 19, a Secretaria de Saúde de Brusque preparou uma tarde de homenagem às mães doadoras do município. O evento foi realizado no auditório da Clínica da Mulher.

O encontro iniciou com música ao vivo e uma conversa sobre autoestima. “Quando nasce o bebê toda nossa atenção fica voltada a ele, muitas vezes nos deixamos de lado. Mas também é importante que a gente se olhe”, explicou a enfermeira Luciane Pallaoro da Fontoura, coordenadora da Rede Cegonha. Após a roda de conversa, as participantes puderam fazer as unhas, cabelos e maquiagem, com profissionais do Instituto Embelleze.

Atualmente o posto de coleta de leite humano Amamenta Brusque conta com 26 doadoras.

Adriana Santi é mãe do Alan Miguel de quatro meses e meio. Durante mais de três meses ela doou um frasco de leite por semana. “Eles iam buscar em casa, eu tirava com a máquina manual todas as manhãs. Era bem tranquilo. Quem puder deve procurar o posto de coleta, porque é muito importante e não custa nada”.

Quando a mãe aceita doar o leite, a equipe do Amamenta Brusque entre um kit com máscara, luvas, touca, frasco e um material informativo. O leite é pasteurizado antes de ir para doação. “A amamentação é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê pois possui anticorpos e auxilia na imunidade das crianças. Além disso ajuda no vínculo da mamãe e do bebê”, ressalta Luciane.

Mulheres com dificuldade em amamentar também podem procurar o Amamenta Brusque. O telefone para contato é 3255-6840. A equipe atende na Clínica da Mulher, no segundo andar do Centro de Serviços em Saúde, na praça da Cidadania e também na Clínica Uni Duni Tê.