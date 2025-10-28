Homenagem enaltece dez anos de parceria climática entre Brusque e distrito alemão

Uma homenagem na Câmara de Vereadores nesta terça-feira, 28, reconheceu a parceria climática consolidada entre Brusque e o distrito de Karlsruhe, na Alemanha, que completa dez anos. O evento contou com a presença da comitiva alemã.

Diversos personagens importantes para a construção da parceria Brusque-Karlsruhe receberam a comenda do mérito da parceria pelo clima. A solenidade iniciou com a execução do hino brasileiro e terminou com a execução do hino alemão.

O administrador do distrito de Karlsruhe, Christoph Schnaudigel, discursou durante a homenagem. A fala foi traduzida em tempo real para os presentes.

Para Christoph, a homenagem foi uma surpresa. Ele afirma que foi convidado para uma cerimônia, mas não esperava que seria uma solenidade que iria homenagear os dez anos de parceria climática.

“Quero agradecer de coração pela homenagem. Ao longo da parceria, não esperávamos tantos resultados produtivos que podemos mostrar hoje. Esta nunca foi uma parceria ‘normal’. Não queríamos apenas compartilhar nossas raízes, queríamos olhar para o futuro”, enaltece o administrador.

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), destacou que a parceria climática com os alemães foi mais forte que todas as mudanças de gestão municipal. Ele lembrou que Brusque teve seis prefeitos em um período de dez anos, em razão de duas cassações de mandato neste período.

Vechi anunciou que a intenção é, cada vez mais, inserir o poder Legislativo na parceria. O prefeito entende que a Casa é a porta-voz da comunidade e deve integrar as discussões entre Brusque e Karlsruhe. Para ele, a parceria vai além da pauta climática.

“O foco é a sustentabilidade, mas não se limita a isso. Temos a parceria do intercâmbio, iniciaremos o ensino de idioma alemão e teremos uma escola-piloto que também ensinará o idioma. As raízes que nos unem são muito maiores que os quilômetros de oceano que nos separam”.

Pouco antes do término da solenidade, o grupo de música Amigos dos Canto Alemão se apresentou. Autoridades marcaram presença. Entre elas, o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP); o vice-prefeito Cledson Kormann (PSD); o ex-prefeito de Guabiruba Matias Kohler; o secretário de Parcerias, José Henrique Nascimento; o superintendente da Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundema), Cristiano Olinger; a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, e outras.

Libras no serviço público

Durante a ordem do dia na sessão desta terça, a Câmara aprovou o programa Brusque Mais Inclusiva. A iniciativa será implementada por meio de uma plataforma digital de tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos órgãos públicos municipais.

O autor, vereador Paulinho Sestrem (PL), agradeceu à prefeitura pelo apoio na elaboração da proposta. Ele afirma que o programa irá beneficiar deficientes do município. A proposta foi aprovada por unanimidade.

“É um momento muito importante para a comunidade surda de Brusque. Foi um projeto feito a várias mãos, para que possa funcionar na cidade. É um projeto de extrema importância”, disse.

O vereador Felipe Hort (Novo) elogiou o projeto. Ele crê que as pessoas com deficiência poderão, na prática, ser contempladas com um serviço especializado. Felipe pede a sanção do prefeito André Vechi. O texto ainda vai passar por uma segunda votação na Casa.

“É a inclusão de uma forma correta. [O programa] vai ao encontro do que acreditamos. As pessoas conseguirão ter acesso aos serviços públicos de forma mais coerente e simplificada”, encerra.

