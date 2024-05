Homens assaltam casa em Blumenau, roubam armas e carro de empregada, mas um acaba morto

Dois homens invadiram uma residência no bairro Itoupava Central, em Blumenau, e roubaram armas de um cofre. O assalto aconteceu no início da noite desta quarta-feira, 29. Um deles, porém, acabou morto em um posto de gasolina em Ibirama na mesma noite.

Os dois homens invadiram a residência por meio de uma região de mata, segundo informações da Polícia Militar. Os homens renderam a empregada e pediram pelo cofre.

No cofre eram guardadas armas, que foram roubadas. Os homens fugiram com o carro da funcionária. A ocorrência segue em andamento e mais informações serão repassadas pela Polícia Militar.

O processo para a abordagem dos envolvidos começou ainda na BR-470, quando uma soldada fechou a rodovia com ajuda de um caminhão que estava passando pelo local. O restante da guarnição da Polícia Militar de Ibirama foi em busca do carro suspeito, um Chevrolet Cruze.

O suspeito, que já era perseguido por outra viatura, fugiu em direção ao posto de gasolina Scursel, na rua Marquês do Herval, bairro Ponto Chic. A guarnição de Ibirama foi ao local e encontrou um dos suspeitos a pé. Ele apontou a arma para os policiais, mas antes que pudesse atirar levou cinco tiros de dois soldados da guarnição.

Os bombeiros foram acionados para atender ao indivíduo. Neste meio tempo, os policiais foram até o veículo e não encontraram mais ninguém. O bombeiro voluntário constatou o óbito do suspeito no local, e também encontrou a arma que estava com ele, um revólver calibre 38 que era produto de furto na cidade de Joaçaba.

Entrado em contato com a vítima do roubo, ela reconheceu os pertences: 17 unidades de munição calibre 22; cartão de crédito/débito; duas facas; lanternas. No carro ainda havia uma balaclava no banco, um capacete e uma capa de arma longa.

O suspeito portava um documento possivelmente falso, o que dificultou sua identificação. Após diligências foi possível identificar corretamente o homem, foragido e com mandado de prisão ativo por latrocínio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ainda assim, com passagem por homicídio doloso e tortura.

As demais armas que também foram furtadas da residência não foram encontradas.

