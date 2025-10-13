Homens mascarados rendem moradores em cancha durante assalto no bairro Limeira, em Brusque

Dois homens mascarados assaltaram uma cancha no bairro Limeira, durante a madrugada desta segunda-feira, 13, em Brusque. O fato ocorreu na rua Alberto Muller. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, conforme o relato de uma das vítimas, um homem de 58 anos, o crime teve início por volta de 00h50, quando alguém bateu à porta do estabelecimento. Ao abrir, ele foi surpreendido pelos assaltantes, que aparentavam ter cerca de 25 anos e que estavam armados. A dupla rendeu todas as pessoas presentes no local e ordenou que deitassem no chão, com o rosto voltado para baixo.

Os criminosos fugiram levando o automóvel da vítima, um Ford EcoSport branco, além de um celular pertencente a outro homem de 58 anos.

O veículo foi posteriormente localizado pela Polícia Militar de Itajaí, no bairro Cidade Nova, mas os suspeitos conseguiram escapar, entrando em uma área de mata nas proximidades. Até o momento, ninguém foi preso.

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

