Homens que atuavam no tráfico de drogas no Rio Branco são presos em Brusque

Dois homens que atuavam no tráfico de drogas no bairro Rio Branco, em Brusque, foram presos pela Polícia Civil na tarde da terça-feira, 15. Com eles foram apreendidos cocaína, dinheiro em espécie, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo, além de outros objetos de interesse investigativo.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC). A investigação vinha sendo conduzida há alguns dias e já havia revelado indícios consistentes da prática de tráfico de drogas, com atuação centralizada no bairro.

Após a prisão e a formalização do procedimento policial, eles foram encaminhados ao Presídio de Brusque.

Leia também:

1. Homem atira na esposa em Brusque e foge da polícia

2. Viver +: guia do jornal O Município traz oportunidades para a terceira idade

3. Confira programação das igrejas de Brusque e região para a Semana Santa

4. Convênio para duplicar rodovia entre Cancha Venzon e Cristalina será firmado após entrega de projeto da obra

5. MP-SC solicita que Hospital Imigrantes adote série de medidas para evitar superlotação

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: