Homens que furtaram pet shop no Centro de Brusque eram investigados por outros crimes na região

A Polícia Militar de Brusque divulgou novas informações sobre a localização dos homens que furtaram um pet shop no Centro de Brusque, nesta sexta-feira, 28. Conforme a PM, os suspeitos já eram investigados por outros furtos na região. Os suspeitos possuem 24 e 40 anos.

De acordo com o relatório da PM, uma equipe recebeu informações sobre um veículo que seria suspeito de estar envolvido no furto do estabelecimento, e que ele estaria circulando pela cidade.

Após localizá-lo, a abordagem foi realizada e, durante a busca veicular, foram encontrados diversos itens suspeitos de terem sido furtados, como ferramentas, alicates, duas televisões, quatro bicicletas, um celular, um botijão de gás e R$ 900 em espécie.

Questionados sobre a origem dos objetos, os homens relataram que os adquiriram de um desconhecido, e que os televisores foram comprados no valor de R$200, abaixo do mercado, para revenda.

O veículo foi recolhido ao pátio conveniado, e os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Veja alguns dos produtos encontrados com os homens:

