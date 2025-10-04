Homens são encontrados mortos com marcas de tiro em Tijucas

Dois homens foram mortos por disparos de arma de fogo em Tijucas, na manhã deste sábado, 4, no bairro Praça. Uma das vítimas foi encontrada caída na via com vida, já a outra estava morta quando os agentes chegaram.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 6h, os homens tinham 20 e 26 anos. A vítima que foi encontrada com vida chegou a ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, mas não resistiu e morreu no Hospital São José.

Os policiais buscaram mais informações sobre o caso e isolaram a área. Posteriormente, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas.

Conforme um levantamento preliminar, o crime teria ocorrido nas proximidades de uma residência onde havia indícios de consumo de bebidas alcoólicas e uma motocicleta caída em frente ao local.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a autoria do crime. Até o momento não há informações sobre a identidade das vítimas.

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

