Homens são levados ao Hospital Azambuja após briga com arma branca no bairro São Pedro, em Brusque

Uma briga entre dois homens terminou com ambos levados ao Hospital Azambuja, na madrugada desta quinta-feira, 4, no bairro São Pedro, em Brusque. Pelo menos um deles estaria com uma arma branca. O caso foi registrado por volta das 2h30, na rua Medeiros.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, um homem de 58 anos foi encontrado dentro de uma residência, consciente e orientado, com um corte no ombro esquerdo. Ele recebeu atendimento no local e foi levado ao Hospital Azambuja.

O outro envolvido, de 62 anos, estava sentado do lado de fora da casa, também consciente, mas apresentava cortes nas mãos esquerda e direita. Após receber curativos, ele também foi encaminhado ao Hospital Azambuja, em uma viatura da Polícia Militar.

Até o momento não foi possível apurar qual tipo de arma foi utilizada na briga.

