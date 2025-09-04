Homens são levados ao Hospital Azambuja após briga com arma branca no bairro São Pedro, em Brusque
Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 4
Uma briga entre dois homens terminou com ambos levados ao Hospital Azambuja, na madrugada desta quinta-feira, 4, no bairro São Pedro, em Brusque. Pelo menos um deles estaria com uma arma branca. O caso foi registrado por volta das 2h30, na rua Medeiros.
De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, um homem de 58 anos foi encontrado dentro de uma residência, consciente e orientado, com um corte no ombro esquerdo. Ele recebeu atendimento no local e foi levado ao Hospital Azambuja.
O outro envolvido, de 62 anos, estava sentado do lado de fora da casa, também consciente, mas apresentava cortes nas mãos esquerda e direita. Após receber curativos, ele também foi encaminhado ao Hospital Azambuja, em uma viatura da Polícia Militar.
Até o momento não foi possível apurar qual tipo de arma foi utilizada na briga.
