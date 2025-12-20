Homens são detidos após PM encontrar drogas em carro, em Brusque

Abordagem aconteceu no bairro São Pedro

Dois homens foram detidos após a Polícia Militar encontrar drogas em um carro no bairro São Pedro, em Brusque, no início da noite desta sexta-feira, 19. A abordagem aconteceu por volta de 18h.

No carro, estavam dois homens, de 28 e 38 anos. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Dentro do carro, porém, foram encontradas aproximadamente 25 gramas de cocaína, 18 gramas maconha, uma balança de precisão, uma munição calibre .38 e 46 munições calibre .22.

O homem de 28 anos confessou estar realizando a venda de drogas e afirmou que as munições eram de sua propriedade. O outro homem, de 38 anos, confirmou que havia adquirido a droga do condutor do automóvel.

