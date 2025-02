Homens são presos após roubarem farmácia no Rio Branco, em Brusque

Dois homens, de 22 e 29 anos, foram presos após roubarem uma farmácia no bairro Rio Branco, em Brusque, na tarde da segunda-feira, 24.

Ao receber a informação do crime, a Polícia Militar iniciou rondas para encontrar os homens. As características deles e do veículo utilizado no roubo foram repassadas pela vítima.

Durante a abordagem, parte do valor roubado e a arma falsa usada no crime foram encontrados. Eles foram levados para a delegacia.

Prisão no Thomaz Coelho

Enquanto realizava rondas, a PM também recebeu a informação de que um dos envolvidos poderia estar em um bar no bairro Thomaz Coelho.

Quando a equipe chegou até o local, abordou o homem, porém, ele não tinha as características do suspeito. Em consulta ao sistema, os policiais viram que ele estava com um mandado de prisão em aberto pela comarca de Camaçari (BA). Ele foi preso e levado ao presídio de Brusque.

Leia também:

1. Prefeitura de Brusque realizará leilão de imóveis ociosos para adquirir terrenos de novos terminais de ônibus

2. Conheça a história do imigrante alemão que jogava escravos dentro de fossos como punição em Brusque

3. Papa Francisco apresenta leve insuficiência renal, diz Vaticano

4. Alexandre de Moraes solta pastor blumenauense preso em operação contra atos de 8 de janeiro

5. Guabiruba entre casas antigas e cachoeiras: rua Lorena exibe seu charme

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: